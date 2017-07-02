Маффины шоколадные с вишней



Тающие во рту маффины с легкой шоколадной горчинкой и кисло-сладкими кусочками спелой вишни - это искушение. И пусть дождь барабанит по карнизу, а мы будем пить чай и получать удовольствие от того лишь, что есть семья и тепло, и можно вот так посидеть вместе. А солнышко еще будет, обязательно будет...

Ингредиенты на 12 средних маффинов

250 г муки,

250 г сахара,

200 г йогурта или кефира,

100 г какао,

100 г сливочного масла,

2 яйца,

1 ч.л. разрыхлителя,

1/2 ч.л. соды,

1/2 ч.л. соли,

300 г свежей вишни.

Инструкции по приготовлению маффинов

Муку просеиваем, какао пропускаем через очень мелкое сито, чтобы маффины получились воздушнее. Смешиваем их с разрыхлителем, содой и солью. Масло растапливаем и остужаем. Смешиваем до однородности с яйцами, йогуртом/кефиром и сахаром. Соединяем две смеси и быстро замешиваем тесто до увлажнения компонентов, не затягивая. Если вишня крупная, нарезаем ягодки половинками и добавляем к тесту. Быстро перемешиваем. Раскладываем тесто по формочкам и выпекаем маффины 15-17 минут при 200градусах С. Остужаем на решетке. Можно посыпать какао или шоколадной крошкой перед подачей.

Шоколадно-ягодные маффины готовы. Приятного аппетита!

PS: Не беда, если у вас нет вишни, а есть другие ягоды - малина, ежевика, клубника, с ними тоже можно смело готовить такие шоколадные мафины :)