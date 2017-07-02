Маффины шоколадные с вишней

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* Алена Вс, 02/07/2017 - 14:15

Маффины шоколадные с вишней
Тающие во рту маффины с легкой шоколадной горчинкой и кисло-сладкими кусочками спелой вишни - это искушение. И пусть дождь барабанит по карнизу, а мы будем пить чай и получать удовольствие от того лишь, что есть семья и тепло, и можно вот так посидеть вместе. А солнышко еще будет, обязательно будет...

Ингредиенты на 12 средних маффинов

  • 250 г муки,
  • 250 г сахара,
  • 200 г йогурта или кефира,
  • 100 г какао,
  • 100 г сливочного масла,
  • 2 яйца,
  • 1 ч.л. разрыхлителя,
  • 1/2 ч.л. соды,
  • 1/2 ч.л. соли,
  • 300 г свежей вишни.

Инструкции по приготовлению маффинов

  1. Муку просеиваем, какао пропускаем через очень мелкое сито, чтобы маффины получились воздушнее. Смешиваем их с разрыхлителем, содой и солью.
  2. Масло растапливаем и остужаем. Смешиваем до однородности с яйцами, йогуртом/кефиром и сахаром.
  3. Соединяем две смеси и быстро замешиваем тесто до увлажнения компонентов, не затягивая.
  4. Если вишня крупная, нарезаем ягодки половинками и добавляем к тесту. Быстро перемешиваем.
  5. Раскладываем тесто по формочкам и выпекаем маффины 15-17 минут при 200градусах С.
  6. Остужаем на решетке. Можно посыпать какао или шоколадной крошкой перед подачей.

Шоколадно-ягодные маффины готовы. Приятного аппетита!

PS: Не беда, если у вас нет вишни, а есть другие ягоды - малина, ежевика, клубника, с ними тоже можно смело готовить такие шоколадные мафины :)

Категория рецепта: 
Выпечка
Кексы
Что приготовить: 
Блюда из теста

Комментарии

Оля

Пнд, 03/07/2017 - 21:14

Очень нежные и в то же время рассыпчатые кексики, очень вкусно!

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