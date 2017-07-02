Маффины шоколадные с вишней
Тающие во рту маффины с легкой шоколадной горчинкой и кисло-сладкими кусочками спелой вишни - это искушение. И пусть дождь барабанит по карнизу, а мы будем пить чай и получать удовольствие от того лишь, что есть семья и тепло, и можно вот так посидеть вместе. А солнышко еще будет, обязательно будет...
Ингредиенты на 12 средних маффинов
- 250 г муки,
- 250 г сахара,
- 200 г йогурта или кефира,
- 100 г какао,
- 100 г сливочного масла,
- 2 яйца,
- 1 ч.л. разрыхлителя,
- 1/2 ч.л. соды,
- 1/2 ч.л. соли,
- 300 г свежей вишни.
Инструкции по приготовлению маффинов
- Муку просеиваем, какао пропускаем через очень мелкое сито, чтобы маффины получились воздушнее. Смешиваем их с разрыхлителем, содой и солью.
- Масло растапливаем и остужаем. Смешиваем до однородности с яйцами, йогуртом/кефиром и сахаром.
- Соединяем две смеси и быстро замешиваем тесто до увлажнения компонентов, не затягивая.
- Если вишня крупная, нарезаем ягодки половинками и добавляем к тесту. Быстро перемешиваем.
- Раскладываем тесто по формочкам и выпекаем маффины 15-17 минут при 200градусах С.
- Остужаем на решетке. Можно посыпать какао или шоколадной крошкой перед подачей.
Шоколадно-ягодные маффины готовы. Приятного аппетита!
PS: Не беда, если у вас нет вишни, а есть другие ягоды - малина, ежевика, клубника, с ними тоже можно смело готовить такие шоколадные мафины :)
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Комментарии
Оля
Пнд, 03/07/2017 - 21:14
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Очень нежные и в то же время
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