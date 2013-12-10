Курица "Пастель" в сметанном соусе



Курица с овощами и свиными колбасками под сметанным соусом или курица "Pastel" - популярное Филиппинское блюдо для особых случаев.

Это блюдо, как правило, готовят из курицы, но в качестве замены подойдут и другие нежные сорта мяса - кролик или утка, с различными овощами, такими как сладкий болгарский перец, морковь, оливки и сельдерей. Добавляют в это блюдо и грибы.

Ингредиенты для курицы

800г куриных бедер или 500 г куриного филе,

3 шт. свиных колбасок (сарделек или шпикачек),

2 средних картофеля,

2 средних моркови,

50 г шампиньонов,

1 стебель сельдерея,

1/2 чашки нарезанного бекона,

4 ст. л. сливочного масла,

1 белый лук,

5 зубчиков чеснока,

1/2 ст. сметаны,

1/4 ст. муки,

3 ст. куриного бульона,

соль,

перец,

петрушка.

Рецепт приготовления курицы

Овощи моем и чистим. Курицу разделываем на филе, нарезаем мясо кубиками. Свиные колбаски режем кружочками, грибы половинками или четвертинками, картофель и морковь нарезаем кубиками, лук нарезаем, чеснок измельчаем. Нагреваем масло в тяжелой глубокой сковороде на среднем огне. Обжариваем кусочки бекона в масле. Как только зарумянятся, добавляем лук, обжариваем в течение минуты. Затем добавляем кусочки курицы и обжариваем до золотистого цвета со всех сторон. Добавляем муку, перемешиваем и вливаем куриный бульон, хорошо перемешиваем, чтобы не было комков. Затем добавляем свиные колбаски, картофель, морковь, грибы и сельдерей. Доводим до кипения и кипятим на медленном огне в течение 15 - 20 минут или до готовности мяса и картофеля, постоянно перемешиваем смесь, чтобы избежать прилипания мяса ко дну сковороды. Добавляем сметану и мелко рубленый чеснок, снова доводим до кипения и кипятим на медленном огне еще ​​5 минут.

Курицу "Пастель" приправляем солью и перцем, украшаем рубленой петрушкой и подаем. Приятного аппетита!

P.S. Можно предварительно замариновать курицу в 3 ст. л. соевого соуса и соке 1 лимона, дать постоять 15 минут, потом маринад слить и не использовать. А для особо торжественных случаев готовую курицу pastel перекладывают в порционные формочки, накрывают лепешкой слоеного теста и запекают в духовке до золотистой корочки :)