Курица "Пастель" в сметанном соусе

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* Алена Втр, 10/12/2013 - 14:47

Курица "Пастель" в сметанном соусе
Курица с овощами и свиными колбасками под сметанным соусом или курица "Pastel" - популярное Филиппинское блюдо для особых случаев.
Это блюдо, как правило, готовят из курицы, но в качестве замены подойдут и другие нежные сорта мяса - кролик или утка, с различными овощами, такими как сладкий болгарский перец, морковь, оливки и сельдерей. Добавляют в это блюдо и грибы.

Ингредиенты для курицы

  • 800г куриных бедер или 500 г куриного филе,
  • 3 шт. свиных колбасок (сарделек или шпикачек),
  • 2 средних картофеля,
  • 2 средних моркови,
  • 50 г шампиньонов,
  • 1 стебель сельдерея,
  • 1/2 чашки нарезанного бекона,
  • 4 ст. л. сливочного масла,
  • 1 белый лук,
  • 5 зубчиков чеснока,
  • 1/2 ст. сметаны,
  • 1/4 ст. муки,
  • 3 ст. куриного бульона,
  • соль,
  • перец,
  • петрушка.

Рецепт приготовления курицы

  1. Овощи моем и чистим.
  2. Курицу разделываем на филе, нарезаем мясо кубиками.
  3. Свиные колбаски режем кружочками, грибы половинками или четвертинками, картофель и морковь нарезаем кубиками, лук нарезаем, чеснок измельчаем.
  4. Нагреваем масло в тяжелой глубокой сковороде на среднем огне.
  5. Обжариваем кусочки бекона в масле.
  6. Как только зарумянятся, добавляем лук, обжариваем в течение минуты.
  7. Затем добавляем кусочки курицы и обжариваем до золотистого цвета со всех сторон.
  8. Добавляем муку, перемешиваем и вливаем куриный бульон, хорошо перемешиваем, чтобы не было комков.
  9. Затем добавляем свиные колбаски, картофель, морковь, грибы и сельдерей. Доводим до кипения и кипятим на медленном огне в течение 15 - 20 минут или до готовности мяса и картофеля, постоянно перемешиваем смесь, чтобы избежать прилипания мяса ко дну сковороды.
  10. Добавляем сметану и мелко рубленый чеснок, снова доводим до кипения и кипятим на медленном огне еще ​​5 минут.

Курицу "Пастель" приправляем солью и перцем, украшаем рубленой петрушкой и подаем. Приятного аппетита!

P.S. Можно предварительно замариновать курицу в 3 ст. л. соевого соуса и соке 1 лимона, дать постоять 15 минут, потом маринад слить и не использовать. А для особо торжественных случаев готовую курицу pastel перекладывают в порционные формочки, накрывают лепешкой слоеного теста и запекают в духовке до золотистой корочки :)

Категория рецепта: 
Вторые блюда
Назначение рецепта: 
Кулинарные рецепты на каждый день
Горячие блюда на День рождения (второе)
Что приготовить: 
Блюда из картофеля
Блюда из курицы
Блюда из моркови
Блюда из шампиньонов

Комментарии

Кристина

Пт, 10/01/2014 - 06:05

Очень вкусно всё получилось! Спасибо за рецепт!

Алена

Пт, 10/01/2014 - 16:36

Рада, что вам понравилось. Приятного аппетита!

Таня

Пнд, 24/10/2016 - 20:33

Очень интересный рецепт, подскажите на сколько тут порций?

Алена

Пнд, 24/10/2016 - 21:19

Как-то не считала порции, как съелось, так и съели. Порций 6 где-то.

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