Курица "Пастель" в сметанном соусе
Курица с овощами и свиными колбасками под сметанным соусом или курица "Pastel" - популярное Филиппинское блюдо для особых случаев.
Это блюдо, как правило, готовят из курицы, но в качестве замены подойдут и другие нежные сорта мяса - кролик или утка, с различными овощами, такими как сладкий болгарский перец, морковь, оливки и сельдерей. Добавляют в это блюдо и грибы.
Ингредиенты для курицы
- 800г куриных бедер или 500 г куриного филе,
- 3 шт. свиных колбасок (сарделек или шпикачек),
- 2 средних картофеля,
- 2 средних моркови,
- 50 г шампиньонов,
- 1 стебель сельдерея,
- 1/2 чашки нарезанного бекона,
- 4 ст. л. сливочного масла,
- 1 белый лук,
- 5 зубчиков чеснока,
- 1/2 ст. сметаны,
- 1/4 ст. муки,
- 3 ст. куриного бульона,
- соль,
- перец,
- петрушка.
Рецепт приготовления курицы
- Овощи моем и чистим.
- Курицу разделываем на филе, нарезаем мясо кубиками.
- Свиные колбаски режем кружочками, грибы половинками или четвертинками, картофель и морковь нарезаем кубиками, лук нарезаем, чеснок измельчаем.
- Нагреваем масло в тяжелой глубокой сковороде на среднем огне.
- Обжариваем кусочки бекона в масле.
- Как только зарумянятся, добавляем лук, обжариваем в течение минуты.
- Затем добавляем кусочки курицы и обжариваем до золотистого цвета со всех сторон.
- Добавляем муку, перемешиваем и вливаем куриный бульон, хорошо перемешиваем, чтобы не было комков.
- Затем добавляем свиные колбаски, картофель, морковь, грибы и сельдерей. Доводим до кипения и кипятим на медленном огне в течение 15 - 20 минут или до готовности мяса и картофеля, постоянно перемешиваем смесь, чтобы избежать прилипания мяса ко дну сковороды.
- Добавляем сметану и мелко рубленый чеснок, снова доводим до кипения и кипятим на медленном огне еще 5 минут.
Курицу "Пастель" приправляем солью и перцем, украшаем рубленой петрушкой и подаем. Приятного аппетита!
P.S. Можно предварительно замариновать курицу в 3 ст. л. соевого соуса и соке 1 лимона, дать постоять 15 минут, потом маринад слить и не использовать. А для особо торжественных случаев готовую курицу pastel перекладывают в порционные формочки, накрывают лепешкой слоеного теста и запекают в духовке до золотистой корочки :)
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Комментарии
Кристина
Пт, 10/01/2014 - 06:05
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Очень вкусно всё получилось!
Алена
Пт, 10/01/2014 - 16:36
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Рада, что вам понравилось.
Таня
Пнд, 24/10/2016 - 20:33
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Очень интересный рецепт,
Алена
Пнд, 24/10/2016 - 21:19
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Как-то не считала порции, как
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