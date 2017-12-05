Куриные бедрышки с сухофруктами

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* Алена Втр, 05/12/2017 - 17:36

Куриные бедрышки с сухофруктами
Кусочки темного чернослива и яркой зарумянившейся кураги скрывают под собой золотистую корочку. Сладковатый, пряный аромат манит всех обитателей дома на кухню, тянет и опутывает, соблазняет и нашептывает что-то свое...
немного восточное, теплое и дурманящее. Пропитанное этим немыслимым букетом мясо обещает быть самым нежным, а ужин... ужин как всегда самым вкусным.

Ингредиенты

  • 8 куриных бедер,
  • 1 столовая ложка растительного масла,
  • 4 зубчика чеснока,
  • кусочек свежего имбиря,
  • 4 ст.л. нарезанной кинзы,
  • 1 букет Гарни,
  • 1 чайная ложка молотой корицы,
  • 2 стакана сухофруктов (курага, чернослив, можно чуть изюма и яблок),
  • 2 стакана воды,
  • соль, перец.

Если у вас сухофрукты те, что для компота (пересушенные), их нужно предварительно вымочить в горячей воде. Но для этого блюда лучше обзавестись такими сухофруктами, которые можно с удовольствием есть, как конфетки, без какой-либо обработки.

Процесс приготовления курицы

  1. Курицу приправляем солью и перцем, слегка обжариваем в раскаленном масле и выкладываем в форму для запекания.
  2. Добавляем измельченный чеснок, имбирь, кинзу, букет Гарни и корицу. Перемешиваем, затем перекладываем куриные бедрышки кожицей вверх.
  3. Добавляем кипяток и томим в духовке при 200 градусов С в течение 30-40 минут без крышки.
  4. Добавляем сухофрукты, утапливая их в куриный бульон и продолжаем готовить еще 20 минут.

Курица готова. Подаем с гарниром из риса или овощей, который щедро поливаем образовавшимся сладковатым и таким наваристым и чудесным соусом. Приятного аппетита!

Категория рецепта: 
Вторые блюда
Назначение рецепта: 
Праздничные горячие блюда (второе)
Что приготовить на Новый год 2020
Что приготовить: 
Блюда из курицы

Комментарии

ольга

Ср, 17/01/2018 - 08:31

замечательно, спасибо.

Лариса

Сб, 29/12/2018 - 11:46

Надо попробовать должнно быть вкусно

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