Куриные бедрышки с сухофруктами



Кусочки темного чернослива и яркой зарумянившейся кураги скрывают под собой золотистую корочку. Сладковатый, пряный аромат манит всех обитателей дома на кухню, тянет и опутывает, соблазняет и нашептывает что-то свое...

немного восточное, теплое и дурманящее. Пропитанное этим немыслимым букетом мясо обещает быть самым нежным, а ужин... ужин как всегда самым вкусным.

Ингредиенты

8 куриных бедер,

1 столовая ложка растительного масла,

4 зубчика чеснока,

кусочек свежего имбиря,

4 ст.л. нарезанной кинзы,

1 букет Гарни,

1 чайная ложка молотой корицы,

2 стакана сухофруктов (курага, чернослив, можно чуть изюма и яблок),

2 стакана воды,

соль, перец.

Если у вас сухофрукты те, что для компота (пересушенные), их нужно предварительно вымочить в горячей воде. Но для этого блюда лучше обзавестись такими сухофруктами, которые можно с удовольствием есть, как конфетки, без какой-либо обработки.

Процесс приготовления курицы

Курицу приправляем солью и перцем, слегка обжариваем в раскаленном масле и выкладываем в форму для запекания. Добавляем измельченный чеснок, имбирь, кинзу, букет Гарни и корицу. Перемешиваем, затем перекладываем куриные бедрышки кожицей вверх. Добавляем кипяток и томим в духовке при 200 градусов С в течение 30-40 минут без крышки. Добавляем сухофрукты, утапливая их в куриный бульон и продолжаем готовить еще 20 минут.

Курица готова. Подаем с гарниром из риса или овощей, который щедро поливаем образовавшимся сладковатым и таким наваристым и чудесным соусом. Приятного аппетита!