Куриные бедрышки с сухофруктами
Кусочки темного чернослива и яркой зарумянившейся кураги скрывают под собой золотистую корочку. Сладковатый, пряный аромат манит всех обитателей дома на кухню, тянет и опутывает, соблазняет и нашептывает что-то свое...
немного восточное, теплое и дурманящее. Пропитанное этим немыслимым букетом мясо обещает быть самым нежным, а ужин... ужин как всегда самым вкусным.
Ингредиенты
- 8 куриных бедер,
- 1 столовая ложка растительного масла,
- 4 зубчика чеснока,
- кусочек свежего имбиря,
- 4 ст.л. нарезанной кинзы,
- 1 букет Гарни,
- 1 чайная ложка молотой корицы,
- 2 стакана сухофруктов (курага, чернослив, можно чуть изюма и яблок),
- 2 стакана воды,
- соль, перец.
Если у вас сухофрукты те, что для компота (пересушенные), их нужно предварительно вымочить в горячей воде. Но для этого блюда лучше обзавестись такими сухофруктами, которые можно с удовольствием есть, как конфетки, без какой-либо обработки.
Процесс приготовления курицы
- Курицу приправляем солью и перцем, слегка обжариваем в раскаленном масле и выкладываем в форму для запекания.
- Добавляем измельченный чеснок, имбирь, кинзу, букет Гарни и корицу. Перемешиваем, затем перекладываем куриные бедрышки кожицей вверх.
- Добавляем кипяток и томим в духовке при 200 градусов С в течение 30-40 минут без крышки.
- Добавляем сухофрукты, утапливая их в куриный бульон и продолжаем готовить еще 20 минут.
Курица готова. Подаем с гарниром из риса или овощей, который щедро поливаем образовавшимся сладковатым и таким наваристым и чудесным соусом. Приятного аппетита!
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Комментарии
ольга
Ср, 17/01/2018 - 08:31
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замечательно, спасибо.
Лариса
Сб, 29/12/2018 - 11:46
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Надо попробовать должнно быть
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