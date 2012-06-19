Ирландское рагу с говядиной и пивом
Ирландское рагу с говядиной и густым темным пивом "Guinness" - из таких блюд, которые нужно долго томить. Сочная баранина, обжаренный лук с морковью и крупно нарезанный картофель после длительного томления в бархатном пиве превращаются в великолепное, насыщенное и по-настоящему богатое блюдо.
Говядина, тушенная таким образом, становится очень нежной, блюдо получается сытное, а что еще нужно в холодный зимний день. Хотя ... еще одна особенность таких блюд - на следующий день они становятся вкуснее.
Ингредиенты для ирландского рагу
- 800 г говядины, нарезанной кубиками,
- 500 мл овощного бульона,
- 250 мл пива Guinness (Гиннесс),
- 400 г картофеля,
- 4 средних моркови,
- 1 веточка тимьяна,
- 1 лавровый лист,
- 1 веточка розмарина,
- 1 красная луковица,
- оливковое масло,
- 2 ч.л. муки,
- свежемолотый черный перец,
- щепотка кайенского перца,
- соль.
Рецепт приготовления ирландского рагу
- Лук нарезаем тонкими ломтиками, обжариваем до мягкости и кладем в кастрюлю, в которой будет тушиться рагу.
- Нарезаем говядину кубиками, смешиваем ее в миске с оливковым маслом, мукой, солью и перцем.
- Разогреваем масло на сковороде и обжариваем говядину до золотисто-коричневого цвета, около 2-3-х минут с каждой стороны, добавляем ее к луку.
- Наливаем пиво так, чтобы покрыть мясо и ставим все на медленный огонь.
- В это время подготовливаем овощи: чистим и нарезаем картофель и морковь. Примерно через час добавляем их к мясу, вместе с тимьяном, лавровым листом и розмарином. Наливаем бульон, чтобы он покрыл овощи и оставляем томиться на медленном огне под крышкой около 2-3-х часов. В конце приготовления пробуем бульон и приправляем, если необходимо.
Ирландское рагу с говядиной и пивом готово. Приятного аппетита!
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Комментарии
Вика
Чт, 10/12/2015 - 12:20
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Очень вкуно .я готовла эо
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