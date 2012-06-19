

Ирландское рагу с говядиной и густым темным пивом "Guinness" - из таких блюд, которые нужно долго томить. Сочная баранина, обжаренный лук с морковью и крупно нарезанный картофель после длительного томления в бархатном пиве превращаются в великолепное, насыщенное и по-настоящему богатое блюдо.

Говядина, тушенная таким образом, становится очень нежной, блюдо получается сытное, а что еще нужно в холодный зимний день. Хотя ... еще одна особенность таких блюд - на следующий день они становятся вкуснее.

Ингредиенты для ирландского рагу

800 г говядины, нарезанной кубиками,

500 мл овощного бульона,

250 мл пива Guinness (Гиннесс),

400 г картофеля,

4 средних моркови,

1 веточка тимьяна,

1 лавровый лист,

1 веточка розмарина,

1 красная луковица,

оливковое масло,

2 ч.л. муки,

свежемолотый черный перец,

щепотка кайенского перца,

соль.

Рецепт приготовления ирландского рагу

Лук нарезаем тонкими ломтиками, обжариваем до мягкости и кладем в кастрюлю, в которой будет тушиться рагу. Нарезаем говядину кубиками, смешиваем ее в миске с оливковым маслом, мукой, солью и перцем. Разогреваем масло на сковороде и обжариваем говядину до золотисто-коричневого цвета, около 2-3-х минут с каждой стороны, добавляем ее к луку. Наливаем пиво так, чтобы покрыть мясо и ставим все на медленный огонь. В это время подготовливаем овощи: чистим и нарезаем картофель и морковь. Примерно через час добавляем их к мясу, вместе с тимьяном, лавровым листом и розмарином. Наливаем бульон, чтобы он покрыл овощи и оставляем томиться на медленном огне под крышкой около 2-3-х часов. В конце приготовления пробуем бульон и приправляем, если необходимо.

Ирландское рагу с говядиной и пивом готово. Приятного аппетита!