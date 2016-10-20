Банановый торт с двойным шоколадом



Шоколадное тесто призвано быть влажным и обязательно должно горчить, именно в такой богатой, насыщенной структуре жизнь шоколада с его глубиной и бархатистостью течет органично, а вкус раскрывается полноценно.

И если при этом следом тянется аромат бананового пюре и корицы, а в чашечке рядом дымится свежий эспрессо, то, уверяю, одного маленького кусочка такого торта будет достаточно, чтобы покорить вас раз и навсегда, оставить таять от удовольствия, как ту самую подмешанную в тесто шоколадку, и вспоминать каждую крошку, как маленькое шелковое чудо.

Ингредиенты

300 г мякоти лежалых бананов,

125 г муки,

145 г коричневого сахара,

115 г сливочного масла,

1 яйцо,

50 г какао,

170 г горького шоколада,

1 ч.л. соды,

1/2 ч.л. корицы,

1/4 ч.л. соли.

Пропорции даны на квадратную форму для выпечки 20:20 см, или стандартную форму для кекса 20:10 см + парочку маленьких кексиков, либо полностью на форму 13:23 см.

Процесс приготовления шоколадного торта

Бананы разомнем в пюре. Вливаем растопленное сливочное масло, яйцо и всыпаем сахар. Перемешиваем. Какао просеиваем через очень мелкое сито до однородной пудры. Смешиваем его с мукой, солью, содой и корицей. Полученную смесь просеиваем к банановой основе и снова хорошо, но недолго перемешиваем. Шоколад берем в каплях или нарезаем плитку шоколада кусочками средним размером 0,5 см. Вмешиваем шоколад в тесто. Форму смазываем сливочным маслом и выливаем в нее тесто. Если форма 20:10, то около 160-170 г теста оставьте и распределите на два маффина, просто весь указанный объем в такой форме не пропекётся, проверено. Выпекаем при 175 градусах С 40-45 минут мелкие кексы и 55-60 минут большой торт. Структура у теста очень влажно-рыхлая с вкраплениями растопленного шоколада, поэтому если решите ориентироваться на лучинку, а не на время, есть риск пересушить кекс, дожидаясь когда она будет сухая. Если слишком темнеет верх у большого, то накройте фольгой минут за 20 до окончания выпечки. Немного остужаем торт в форме, а затем окончательно на решетке. Посыпаем еще шоколадом при желании.



Торт готов. Приятного аппетита!