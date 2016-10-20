Банановый торт с двойным шоколадом
Шоколадное тесто призвано быть влажным и обязательно должно горчить, именно в такой богатой, насыщенной структуре жизнь шоколада с его глубиной и бархатистостью течет органично, а вкус раскрывается полноценно.
И если при этом следом тянется аромат бананового пюре и корицы, а в чашечке рядом дымится свежий эспрессо, то, уверяю, одного маленького кусочка такого торта будет достаточно, чтобы покорить вас раз и навсегда, оставить таять от удовольствия, как ту самую подмешанную в тесто шоколадку, и вспоминать каждую крошку, как маленькое шелковое чудо.
Ингредиенты
- 300 г мякоти лежалых бананов,
- 125 г муки,
- 145 г коричневого сахара,
- 115 г сливочного масла,
- 1 яйцо,
- 50 г какао,
- 170 г горького шоколада,
- 1 ч.л. соды,
- 1/2 ч.л. корицы,
- 1/4 ч.л. соли.
Пропорции даны на квадратную форму для выпечки 20:20 см, или стандартную форму для кекса 20:10 см + парочку маленьких кексиков, либо полностью на форму 13:23 см.
Процесс приготовления шоколадного торта
- Бананы разомнем в пюре.
- Вливаем растопленное сливочное масло, яйцо и всыпаем сахар. Перемешиваем.
- Какао просеиваем через очень мелкое сито до однородной пудры. Смешиваем его с мукой, солью, содой и корицей.
- Полученную смесь просеиваем к банановой основе и снова хорошо, но недолго перемешиваем.
- Шоколад берем в каплях или нарезаем плитку шоколада кусочками средним размером 0,5 см. Вмешиваем шоколад в тесто.
- Форму смазываем сливочным маслом и выливаем в нее тесто. Если форма 20:10, то около 160-170 г теста оставьте и распределите на два маффина, просто весь указанный объем в такой форме не пропекётся, проверено.
- Выпекаем при 175 градусах С 40-45 минут мелкие кексы и 55-60 минут большой торт. Структура у теста очень влажно-рыхлая с вкраплениями растопленного шоколада, поэтому если решите ориентироваться на лучинку, а не на время, есть риск пересушить кекс, дожидаясь когда она будет сухая. Если слишком темнеет верх у большого, то накройте фольгой минут за 20 до окончания выпечки.
- Немного остужаем торт в форме, а затем окончательно на решетке. Посыпаем еще шоколадом при желании.
Торт готов. Приятного аппетита!
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Комментарии
Полина
Вс, 23/10/2016 - 11:00
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Банановая выпечка всегда
Алла
Пнд, 24/10/2016 - 07:20
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как романтично и вкусно
Алена
Пнд, 24/10/2016 - 11:13
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:)
Лунгол Мария
Пнд, 05/12/2016 - 09:43
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Очень вкусно!большое спасибо!
Алена
Пнд, 05/12/2016 - 13:53
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Угощайтесь на здоровье :)
MANTRID
Чт, 15/03/2018 - 12:23
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Уже бегу за бананами
анна
Втр, 10/04/2018 - 17:20
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Отличный рецепт
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