Меренговый рулет с ягодами

Сохраните рецепт в соцсетях, чтобы не потерять его:
* Ирина О. Пт, 17/05/2019 - 17:33

Меренговый рулет с ягодами
Меренга, крем, и в начинку - ягоды карамелизированные, а потом припущенные в сиропе. Это ли не прелесть...

Ингредиенты на тонкий меренговый корж 30*20см

Для коржа:
100 г белка,
100 г сахара,
1 пакетик ванильного сахара,
1 ч.л. кукурузного крахмала,
1 ч.л. лимонного сока или 5% уксуса,
40 г кокосовой стружки.

Для начинки:
150-200 г сливок 35%,
200 г клубники,
1 пакетик загустителя для сливок (по желанию).
Загуститель не даем сливкам течь и сохраняет рулет идеальным по структуре, но в то же время не влияет на вкус и нежность.

Рецепт приготовления рулета

  1. Готовим самую простую французскую меренгу. Белки взбиваем до мягких пиков, постепенно увеличивая скорость миксера.
  2. Добавляем уксус и затем по чайной ложке при постоянном взбивании подсыпаем сахарную пудру, смешанную с ванильным сахаром. Взбиваем до гладкой, блестящей упругой массы.
  3. Вводим крахмал и кокосовую стружку, после чего продолжаем взбивать буквально несколько секунд.
  4. Готовую массу распределяем ровным слоем по вощеному пергаменту. Выпекаем 25 минут при 170 градусах С до золотистой сахарной корочки.
  5. Вынимаем меренгу и оставляем остывать.
  6. Готовим начинку. Клубнику промываем, тщательно обсушиваем и нарезаем небольшими кубиками.
  7. Сливки взбиваем.
  8. Собираем рулет. Полностью остывший корж переворачиваем на фольгу пергаментом вверх и снимаем его.
  9. Сверху распределяем сливки и затем ягоды.
  10. Сворачиваем с помощью фольги в аккуратный и довольно плотный рулет. Сахарная корочка, обращенная наружу, будет при этом слегка трескаться, это нормально и красиво. Оборачиваем рулет фольгой и закручиваем концы по принципу конфетки. Убираем на пару часов в холодильник и затем подаем.

Меренговый рулет с ягодами
PS: корж указанного размера на 100г белка получается достаточно тоненьким, около 5мм. Можно делать его сознательно толще на 150-180 г белка, пропорционально увеличив остальные ингредиенты для меренги. Количество начинки при этом не меняется, получается просто более выраженный слой безе. Любой вариант прекрасен.

Категория рецепта: 
Десерты
Выпечка

Добавить комментарий

У нас принято благодарить за рецепт, если он Вам понравился :)

Мы уверены, что вы тоже знаете много рецептов вкусных блюд. Поделитесь с нами? А мы приготовим, сфотографируем и выложим на рецептышах с упоминанием вашего авторства. Свои рецепты можно оставлять в комментариях к любому блюду.

Рецепты по алфавиту и праздникам

ПОИСК РЕЦЕПТОВ ПО АЛФАВИТУ, ИНГРЕДИЕНТАМ И ПРАЗДНИКАМ

При копировании рецептов ссылка на Рецептыши.ру обязательна!