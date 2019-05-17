Меренговый рулет с ягодами



Меренга, крем, и в начинку - ягоды карамелизированные, а потом припущенные в сиропе. Это ли не прелесть...

Ингредиенты на тонкий меренговый корж 30*20см

Для коржа:

100 г белка,

100 г сахара,

1 пакетик ванильного сахара,

1 ч.л. кукурузного крахмала,

1 ч.л. лимонного сока или 5% уксуса,

40 г кокосовой стружки.

Для начинки:

150-200 г сливок 35%,

200 г клубники,

1 пакетик загустителя для сливок (по желанию).

Загуститель не даем сливкам течь и сохраняет рулет идеальным по структуре, но в то же время не влияет на вкус и нежность.

Рецепт приготовления рулета

Готовим самую простую французскую меренгу. Белки взбиваем до мягких пиков, постепенно увеличивая скорость миксера. Добавляем уксус и затем по чайной ложке при постоянном взбивании подсыпаем сахарную пудру, смешанную с ванильным сахаром. Взбиваем до гладкой, блестящей упругой массы. Вводим крахмал и кокосовую стружку, после чего продолжаем взбивать буквально несколько секунд. Готовую массу распределяем ровным слоем по вощеному пергаменту. Выпекаем 25 минут при 170 градусах С до золотистой сахарной корочки. Вынимаем меренгу и оставляем остывать. Готовим начинку. Клубнику промываем, тщательно обсушиваем и нарезаем небольшими кубиками. Сливки взбиваем. Собираем рулет. Полностью остывший корж переворачиваем на фольгу пергаментом вверх и снимаем его. Сверху распределяем сливки и затем ягоды. Сворачиваем с помощью фольги в аккуратный и довольно плотный рулет. Сахарная корочка, обращенная наружу, будет при этом слегка трескаться, это нормально и красиво. Оборачиваем рулет фольгой и закручиваем концы по принципу конфетки. Убираем на пару часов в холодильник и затем подаем.



PS: корж указанного размера на 100г белка получается достаточно тоненьким, около 5мм. Можно делать его сознательно толще на 150-180 г белка, пропорционально увеличив остальные ингредиенты для меренги. Количество начинки при этом не меняется, получается просто более выраженный слой безе. Любой вариант прекрасен.