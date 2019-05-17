Меренговый рулет с ягодами
Меренга, крем, и в начинку - ягоды карамелизированные, а потом припущенные в сиропе. Это ли не прелесть...
Ингредиенты на тонкий меренговый корж 30*20см
Для коржа:
100 г белка,
100 г сахара,
1 пакетик ванильного сахара,
1 ч.л. кукурузного крахмала,
1 ч.л. лимонного сока или 5% уксуса,
40 г кокосовой стружки.
Для начинки:
150-200 г сливок 35%,
200 г клубники,
1 пакетик загустителя для сливок (по желанию).
Загуститель не даем сливкам течь и сохраняет рулет идеальным по структуре, но в то же время не влияет на вкус и нежность.
Рецепт приготовления рулета
- Готовим самую простую французскую меренгу. Белки взбиваем до мягких пиков, постепенно увеличивая скорость миксера.
- Добавляем уксус и затем по чайной ложке при постоянном взбивании подсыпаем сахарную пудру, смешанную с ванильным сахаром. Взбиваем до гладкой, блестящей упругой массы.
- Вводим крахмал и кокосовую стружку, после чего продолжаем взбивать буквально несколько секунд.
- Готовую массу распределяем ровным слоем по вощеному пергаменту. Выпекаем 25 минут при 170 градусах С до золотистой сахарной корочки.
- Вынимаем меренгу и оставляем остывать.
- Готовим начинку. Клубнику промываем, тщательно обсушиваем и нарезаем небольшими кубиками.
- Сливки взбиваем.
- Собираем рулет. Полностью остывший корж переворачиваем на фольгу пергаментом вверх и снимаем его.
- Сверху распределяем сливки и затем ягоды.
- Сворачиваем с помощью фольги в аккуратный и довольно плотный рулет. Сахарная корочка, обращенная наружу, будет при этом слегка трескаться, это нормально и красиво. Оборачиваем рулет фольгой и закручиваем концы по принципу конфетки. Убираем на пару часов в холодильник и затем подаем.
PS: корж указанного размера на 100г белка получается достаточно тоненьким, около 5мм. Можно делать его сознательно толще на 150-180 г белка, пропорционально увеличив остальные ингредиенты для меренги. Количество начинки при этом не меняется, получается просто более выраженный слой безе. Любой вариант прекрасен.
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