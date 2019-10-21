Новогодняя закуска Ёлочка с курицей и сыром
Новогодняя ёлочка прямо у вас на столе - это реальность :) Она не только украшение стола, а еще и безумно аппетитная и вкусная закусочка. Берите рецепт на заметку в преддверии новогодних праздников и не забывайте положить в закладочки!
Ингредиенты на 1 елочку
- филе куриной грудки 300 г,
- сыр 200 г,
- пучок зелени (петрушка, укроп, зеленый лук),
- горсть любых орехов (красиво будут смотреться миндальные хлопья),
- чеснок 3 зубчика,
- майонез или сливочный сыр для вязкости,
- четвертинка болгарского перца,
- крекеры или гренки для сервировки.
Рецепт приготовления елочки
- Куриную грудку варим до готовности в подсоленной воде и мелко нарезаем.
- Сыр трем на мелкой терке.
- Мелко нарезаем красный сладкий перец, немножко откладываем на украшение.
- Зелень измельчаем, часть петрушки оставляем на украшение елочки.
- Орехи измельчаем, тоже оставив немного для украшения.
- Чеснок пропускаем через пресс.
- Смешиваем все компоненты закуски и заправляем майонезом.
- Выкладываем закуску горкой на широкое блюдо, придаем форму пирамидки. Или порционно делим на несколько тарелок, получится каждому по собственной ёлочке. Посыпаем измельченной петрушкой. Украшаем оставленными для этого орешками и кусочками сладкого перца.
Вкусная ёлочка для новогоднего стола готова. Подаем с крекерами или гренками. Приятного аппетита!
PS: Не едите майонез? Ну и правильно. Вместо него используйте пару столовых ложек мягкого сливочного сыра.
А в украшении такой елочки есть где разгуляться фантазии! Можно украсить и зернышками граната, и вырезать звезду из того же сладкого перца или из апельсиновой шкурки... Творите и вытворяйте :)
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Комментарии
Гость
Пнд, 22/12/2014 - 11:28
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Браво! Идея великолепна!
Гость
Пнд, 22/12/2014 - 12:17
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Браво браво
Ирина
Втр, 23/12/2014 - 18:17
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Очень красивая и вкусная
Елена
Чт, 25/12/2014 - 00:37
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Просто чудо- эта ёлочка! Так
Оксана
Пт, 26/12/2014 - 00:42
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Браво ВАМ! Просто, красиво и
Ира
Чт, 01/01/2015 - 22:44
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Приготовила елочку на новый
наталья
Сб, 14/11/2015 - 21:54
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Мне нравится. Очень
люся
Ср, 17/08/2016 - 13:52
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подача интересная.но вот как
Валерия
Пнд, 26/12/2016 - 22:40
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Это просто супер идея.
анна
Втр, 19/12/2017 - 01:18
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Очень интересная закусочка)))
Гость
Сб, 05/01/2019 - 04:53
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Оригинальная подача салатов
Гость
Пт, 11/01/2019 - 13:44
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Из свеклы
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