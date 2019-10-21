Новогодняя закуска Ёлочка с курицей и сыром

Рецепты на новый год

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* Алена Пнд, 21/10/2019 - 23:13

Закуска Ёлочка с курицей и сыром
Новогодняя ёлочка прямо у вас на столе - это реальность :) Она не только украшение стола, а еще и безумно аппетитная и вкусная закусочка. Берите рецепт на заметку в преддверии новогодних праздников и не забывайте положить в закладочки!

Ингредиенты на 1 елочку

  • филе куриной грудки 300 г,
  • сыр 200 г,
  • пучок зелени (петрушка, укроп, зеленый лук),
  • горсть любых орехов (красиво будут смотреться миндальные хлопья),
  • чеснок 3 зубчика,
  • майонез или сливочный сыр для вязкости,
  • четвертинка болгарского перца,
  • крекеры или гренки для сервировки.

Рецепт приготовления елочки

  1. Куриную грудку варим до готовности в подсоленной воде и мелко нарезаем.
  2. Сыр трем на мелкой терке.
  3. Мелко нарезаем красный сладкий перец, немножко откладываем на украшение.
  4. Зелень измельчаем, часть петрушки оставляем на украшение елочки.
  5. Орехи измельчаем, тоже оставив немного для украшения.
  6. Чеснок пропускаем через пресс.
  7. Смешиваем все компоненты закуски и заправляем майонезом.
  8. Выкладываем закуску горкой на широкое блюдо, придаем форму пирамидки. Или порционно делим на несколько тарелок, получится каждому по собственной ёлочке. Посыпаем измельченной петрушкой. Украшаем оставленными для этого орешками и кусочками сладкого перца.

Вкусная ёлочка для новогоднего стола готова. Подаем с крекерами или гренками. Приятного аппетита!

PS: Не едите майонез? Ну и правильно. Вместо него используйте пару столовых ложек мягкого сливочного сыра.
А в украшении такой елочки есть где разгуляться фантазии! Можно украсить и зернышками граната, и вырезать звезду из того же сладкого перца или из апельсиновой шкурки... Творите и вытворяйте :)

Категория рецепта: 
Закуски
Закусочные салаты
Салаты
Салаты с курицей
Назначение рецепта: 
Идеи красивого оформления и украшения праздничных блюд
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Украшение праздничных салатов и идеи оформления
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Комментарии

Гость

Пнд, 22/12/2014 - 11:28

Браво! Идея великолепна!

Гость

Пнд, 22/12/2014 - 12:17

Браво браво

Ирина

Втр, 23/12/2014 - 18:17

Очень красивая и вкусная елочка, благодарю от всей души за рецепт!

Елена

Чт, 25/12/2014 - 00:37

Просто чудо- эта ёлочка! Так всё просто и красиво! Спасибо огромное за рецепт. Обязательно приготовлю такую же!

Оксана

Пт, 26/12/2014 - 00:42

Браво ВАМ! Просто, красиво и без гемора) С наступающим Новым Годом!!! Счастья вам, люди!!!)))

Ира

Чт, 01/01/2015 - 22:44

Приготовила елочку на новый год, гости просто обалдели! Красиво и вкусно!

наталья

Сб, 14/11/2015 - 21:54

Мне нравится. Очень интересная идея.

люся

Ср, 17/08/2016 - 13:52

подача интересная.но вот как с этим справиться за столом?все посыыыыпется.тогда лучше порционо.ну это мне так кажется.

Валерия

Пнд, 26/12/2016 - 22:40

Это просто супер идея. Спасибо огромное за эту елочку. Сам салат буду готовить другой. Но оформление просто 100 баллов.

анна

Втр, 19/12/2017 - 01:18

Очень интересная закусочка))))вместо майонеза лучше сыр конечно.

Гость

Сб, 05/01/2019 - 04:53

Оригинальная подача салатов,здорово!!! Оригинальная подача салатов!!!

Гость

Пт, 11/01/2019 - 13:44

Из свеклы

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